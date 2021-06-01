Столтенберг заявил о единой позиции НАТО по инциденту с бортом Ryanair

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о единой позиции в альянсе по инциденту с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске и поддержке санкций в отношении белорусских властей в связи с ситуацией.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед заседанием глав МИД и Минобороны стран альянса.

«Члены альянса согласовали общее заявление, в котором резко осудили вынужденную посадку гражданского самолёта в Минске. Мы требуем независимого международного расследования», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО считает данный инцидент, в том числе, «прямой атакой на свободу слова и прессу».

«Мы поддерживаем решение многих членов НАТО ввести санкции, включая ограничения на полёты белорусских авиакомпаний... И мы, конечно, также поддерживаем решения и меры, принятые Европейским союзом», — отметил генсек НАТО.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции ЕС против Белоруссии будут точечными.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. На нём летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.

В Белом доме заявили, что повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с Ryanair в Минске.

Президент России Владимир Путин назвал всплеском эмоций события после посадки самолёта Ryanair.