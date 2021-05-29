США вернут санкции против девяти белорусских госпредприятий

Короткая ссылка
США с 3 июня повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом заявили в Белом доме.
США вернут санкции против девяти белорусских госпредприятий
  • globallookpress.com

«Санкции вновь вводятся в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что в результате этой меры гражданам Соединённых Штатов будет запрещено совершать сделки с этими организациями, их собственностью или своими интересами к собственности.

Ранее в Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников и приостановлении соглашения с Белоруссией об авиасообщении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить