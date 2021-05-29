США вернут санкции против девяти белорусских госпредприятий
- globallookpress.com
«Санкции вновь вводятся в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что в результате этой меры гражданам Соединённых Штатов будет запрещено совершать сделки с этими организациями, их собственностью или своими интересами к собственности.
Ранее в Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников и приостановлении соглашения с Белоруссией об авиасообщении.