В Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников

США в сотрудничестве с ЕС и другими партнёрами разрабатывают адресные санкции против белорусских чиновников, сообщает пресс-служба официального представителя Белого дома Джен Псаки.

«Санкции направлены против ключевых членов режима (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов США подготавливает новый указ, который предоставит Соединённым Штатам более широкие полномочия по введению санкций в отношении «элементов режима Лукашенко, его сети поддержки, а также тех, кто поддерживает коррупцию и нарушение прав человека».

Ранее Госдепартамент США сохранил рекомендацию для американских граждан не посещать Белоруссию из-за «риска задержания».