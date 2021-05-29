В Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников

Короткая ссылка
США в сотрудничестве с ЕС и другими партнёрами разрабатывают адресные санкции против белорусских чиновников, сообщает пресс-служба официального представителя Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников
  • Reuters

«Санкции направлены против ключевых членов режима (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов США подготавливает новый указ, который предоставит Соединённым Штатам более широкие полномочия по введению санкций в отношении «элементов режима Лукашенко, его сети поддержки, а также тех, кто поддерживает коррупцию и нарушение прав человека».

Ранее Госдепартамент США сохранил рекомендацию для американских граждан не посещать Белоруссию из-за «риска задержания».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить