США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении
- globallookpress.com
«Соединенные Штаты приостановят свое дискреционное применение соглашения о воздушном сообщении между Беларуссией и США от 2019 года», — сказано в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Американское правительство также призывает к вступлению во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведёт к проведению президентских выборы под эгидой и контролем ОБСЕ.
Ранее в Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников.