США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

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В США заявили о приостановлении действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении вследствие инцидента с самолётом компании Ryanair, сообщается на сайте Белого дома.
США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении
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«Соединенные Штаты приостановят свое дискреционное применение соглашения о воздушном сообщении между Беларуссией и США от 2019 года», — сказано в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Американское правительство также призывает к вступлению во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведёт к проведению президентских выборы под эгидой и контролем ОБСЕ.

Ранее в Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников.

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