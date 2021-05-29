США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

В США заявили о приостановлении действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении вследствие инцидента с самолётом компании Ryanair, сообщается на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты приостановят свое дискреционное применение соглашения о воздушном сообщении между Беларуссией и США от 2019 года», — сказано в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Американское правительство также призывает к вступлению во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведёт к проведению президентских выборы под эгидой и контролем ОБСЕ.

Ранее в Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников.