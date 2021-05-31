Климкин заявил о недостаточной поддержке украинцами членства в НАТО

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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин в ходе круглого стола в Киеве признал, что вступление Украины в НАТО поддерживают меньше половины граждан страны, что мешает ускорению данного процесса.
Климкин заявил о недостаточной поддержке украинцами членства в НАТО
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«Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО, они люди европейские, они начинают сразу в компьютерах лазить и, смотрят, 48% поддержки», — заявил Климкин.

В то же время он отметил, что последние соцопросы на Украине показывают поддержку украинцами президента России Владимира Путина.

«Смотрим последний опрос общественного мнения и видим, что в стране 13% фанатов Путина после семи лет войны... каждый седьмой украинец», — посетовал Климкин.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

При этом, по мнению госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, перспектива вступления Украины в ЕС не является серьёзной.

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