Климкин заявил о недостаточной поддержке украинцами членства в НАТО
- globallookpress.com
«Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО, они люди европейские, они начинают сразу в компьютерах лазить и, смотрят, 48% поддержки», — заявил Климкин.
В то же время он отметил, что последние соцопросы на Украине показывают поддержку украинцами президента России Владимира Путина.
«Смотрим последний опрос общественного мнения и видим, что в стране 13% фанатов Путина после семи лет войны... каждый седьмой украинец», — посетовал Климкин.
В апреле украинский президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.
При этом, по мнению госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, перспектива вступления Украины в ЕС не является серьёзной.