Пашинян заявил о желании оппозиции и Азербайджана спровоцировать войну

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан и некоторые оппозиционные силы внутри республики пытаются спровоцировать войну.

Об этом он сказал на встрече в штабе своей партии «Гражданский договор».

«Что здесь такого, что мы хотим демаркации и делимитации границы на участке Сотк — Хознавар? Я думаю, что Азербайджан и некоторые силы в Армении хотят спровоцировать войну, наверное, чтобы исполнить какие-то давние договорённости», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

27 мая Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, как отметили в ведомстве, пытались перейти границу. В министерстве уточнили, что они пытались заминировать пути снабжения и были обезоружены.

В Армении, в свою очередь, заявили, что военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.

В марте Пашинян сообщил, что в Армении есть некоторые представители внесистемной оппозиции, которые заинтересованы в росте уровня агрессии и кровопролитии в республике.