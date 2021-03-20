Пашинян рассказал о «желающих крови» оппозиционных силах в Армении

В Армении есть некоторые представители внесистемной оппозиции, которые заинтересованы в росте уровня агрессии и кровопролитии в республике, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Сегодня в Армении есть агрессивные силы, которые ежедневно увеличивают уровень агрессии, но в течение этого противостояния мы избежали столкновений, и это очень большое достижение», — цитирует его заявление на встрече с жителями сёл Арагацотнской области Интерфакс.

По словам Пашиняна, эти силы во внепарламентской оппозиции «хотят крови и не хотят выборов».

Ранее сообщалось, что Пашинян продолжит исполнять свои обязанности до проведения досрочных парламентских выборов в Армении 20 июня.

18 марта Пашинян объявил о внеочередных выборах в парламент Армении.