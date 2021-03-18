Пашинян объявил о внеочередных выборах в парламент Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём Facebook сообщил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

Он сказал, что у него состоялась встреча с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

«В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы», — заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность внеочередных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц.