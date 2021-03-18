Пашинян объявил о внеочередных выборах в парламент Армении
- Reuters
Он сказал, что у него состоялась встреча с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.
«В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы», — заявил Пашинян.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность внеочередных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц.