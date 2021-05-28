В Казахстане число полностью привитых от коронавируса превысило 1 млн

В Казахстане первым компонентом вакцины от COVID-19 привили свыше 2 млн человек, полностью вакцинированы 1 млн граждан, сообщает Минздрав республики.

«Число людей, получивших прививку первым компонентом, — 2 076 841… вторым компонентом — 1 021 100», — говорится в сообщении.

В феврале в Казахстане зарегистрировали произведённую на Карагандинском фармацевтическом комплексе вакцину от COVID-19 «Спутник V».

В Казахстане также зарегистрирована собственная вакцина от коронавирусной инфекции QazCOVID-in.

В конце марта сообщалось, что Казахстан ожидает поступления 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и 3 млн доз китайской вакцины Sinovac.