Казахстан ожидает поступления вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

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В Казахстан поступит 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и 3 млн доз китайской вакцины Sinovac, сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой.

«Спутник Лайт» — 1 млн доз, уже есть договорённость с правительством России... На подходе около 3 млн доз Sinovac», — цитирует его Интерфакс.

Кроме того, Казахстан начал переговоры с американским производителем Pfizer о закупке вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что клинические испытания «Спутника Лайт» завершены.

С 22 февраля в Казахстане началась вакцинация от коронавируса вторым компонентом российского препарата «Спутник V».

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