Казахстан ожидает поступления вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
«Спутник Лайт» — 1 млн доз, уже есть договорённость с правительством России... На подходе около 3 млн доз Sinovac», — цитирует его Интерфакс.
Кроме того, Казахстан начал переговоры с американским производителем Pfizer о закупке вакцины от коронавируса.
Ранее стало известно, что клинические испытания «Спутника Лайт» завершены.
С 22 февраля в Казахстане началась вакцинация от коронавируса вторым компонентом российского препарата «Спутник V».