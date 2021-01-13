В Казахстане зарегистрировали собственную вакцину от коронавируса

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В Казахстане зарегистрирована собственная вакцина от коронавирусной инфекции QazCOVID-in, сообщил зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Нурлыбек Асылбеков.
В Казахстане зарегистрировали собственную вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодня выдана временная регистрация отечественной вакцине QazCOVID-in. Она зарегистрирована 31 декабря на девять месяцев», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время вакцина прошла два этапа испытаний, уже началась третья фаза клинических исследований.

«11 января все 3 тыс. привлекаемых добровольцев привиты, сейчас они находятся на контроле исследователей», — уточнил представитель Минздрава Казахстана.

Предполагается, что массовое производство вакцины QazCOVID-in и старт вакцинации граждан могут начаться в середине марта 2021 года.

Казахстанская инактивированная вакцина QazCOVID-in была произведена в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности и уже включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. 

В ходе клинических испытаний вакцины побочных эффектов зарегистрировано не было, при этом препарат показал высокую эффективность.

Ранее сообщалось, что масштабное производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Казахстане планируется запустить во второй половине февраля. 

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