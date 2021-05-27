Адвокат сообщила о встрече с задержанным в Белоруссии Протасевичем
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — заявила Оленская.
При этом адвокат рассказала, что находится под подпиской о неразглашении обстоятельств дела Протасевича.
В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления. Также была задержана гражданка России Софья Сапега.