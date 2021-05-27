Адвокат сообщила о встрече с задержанным в Белоруссии Протасевичем

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Адвокат Инесса Оленская сообщила, что встретилась со своим подзащитным — одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который был задержан в минском аэропорту.
Адвокат сообщила о встрече с задержанным в Белоруссии Протасевичем
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости

«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — заявила Оленская.

При этом адвокат рассказала, что находится под подпиской о неразглашении обстоятельств дела Протасевича.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления. Также была задержана гражданка России Софья Сапега

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