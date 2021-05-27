Политолог оценил предложение Кравчука перенести площадку переговоров по Донбассу

Политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT оценил предложение представителя делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе площадки для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию.

По мнению специалиста, украинская сторона вновь нашла повод «саботировать Минские соглашения».

«Теперь будут искать площадку... Это всё попытки опять заболтать Минские соглашения. В Минских соглашениях не указано, что переговоры (по урегулированию ситуации в Донбассе. — RT) должны проходить именно в Минске, можно искать другие площадки. Просто мы прекрасно понимаем, к чему ведёт Украина — для них это просто подарок», — объяснил Дудчак.

Так, он уточнил, что затягивание сроков проведения переговоров играет Киеву на руку.

«Ведь, действительно, выполнить положения договорённостей они не могут, уже всем было понятно, даже европейцам, что идёт откровенный саботаж Минских соглашений — например, предпринимались попытки менять формат, пригласить к участию новых партнёров. А теперь нужно заняться поиском нового места — это же кладезь для того, чтобы оттягивать сроки бесконечно», — заключил Дудчак.

Ранее Кравчук выступил с предложением перенести площадку для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию.

При этом он подчеркнул, что Россия, Украина и ОБСЕ должны принимать соответствующее решение совместно.

Впоследствии глава МИД России Сергей Лавров рассказал о надежде Москвы на то, что Берлин и Париж, как соавторы минских договорённостей, не позволят Киеву увильнуть от выполнения соглашений.