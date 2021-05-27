Кремль надеется на получение информации от Лукашенко по инциденту с самолётом Ryanair

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует российского лидера Владимира Путина о ситуации вокруг инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске.

«Думаю, что президент Лукашенко всё-таки информирует нашего президента об истории с самолётом. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске», — сказал Песков.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Его задержали после приземления.

Позднее Лукашенко высказался о решении пилота самолёта Ryanair приземлиться в Минске.