Кремль надеется на получение информации от Лукашенко по инциденту с самолётом Ryanair
- Reuters
«Думаю, что президент Лукашенко всё-таки информирует нашего президента об истории с самолётом. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске», — сказал Песков.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находился Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Его задержали после приземления.
Позднее Лукашенко высказался о решении пилота самолёта Ryanair приземлиться в Минске.