Лукашенко рассказал о решении пилота самолёта Ryanair приземлиться в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пилот Ryanair после сообщения о бомбе «четверть часа думал и созванивался», прежде чем решил сесть в Минске.
Лукашенко рассказал о решении пилота самолёта Ryanair приземлиться в Минске
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

«По всем правилам и инструкциям решение принимает командир экипажа, и мы предложили помощь. Командир экипажа четверть часа думал, советовался с хозяевами — мы это знаем — и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Пусть опубликуют эти данные. Не мы же их должны публиковать. Вы представляете, 15 минут в такой ситуации — может, даже больше — он созванивался и советовался», — рассказал он.

По его словам, белорусская сторона действовала в строгом соответствии с авиационными правилами безопасности.

«Это признают специалисты и эксперты. Но решение принимали не мы», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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