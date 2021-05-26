Около 20 иностранцев остаются в транзитной зоне в аэропорту Минска

Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону в аэропорту Минска из-за отмены авиарейсов из Белоруссии, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

«Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, которые прилетели в Национальный аэропорт Минск и ожидают вылета в другие страны... Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта», — цитирует его телеканал ОНТ.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о большом числе обращений иностранцев, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов из республики.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение стран Евросоюза не использовать воздушное пространство республики в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.