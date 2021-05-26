Около 20 иностранцев остаются в транзитной зоне в аэропорту Минска

Короткая ссылка
Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону в аэропорту Минска из-за отмены авиарейсов из Белоруссии, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
Около 20 иностранцев остаются в транзитной зоне в аэропорту Минска
  • Reuters

«Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, которые прилетели в Национальный аэропорт Минск и ожидают вылета в другие страны... Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта», — цитирует его телеканал ОНТ.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о большом числе обращений иностранцев, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов из республики.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение стран Евросоюза не использовать воздушное пространство республики в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить