В Азербайджане до 1 августа продлили карантинный режим по коронавирусу

Действие особого карантинного режима, введённого из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Азербайджане, продлено до 1 августа 2021 года. Об этом заявили в кабмине республики.

РИА Новости

«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и её возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 августа 2021 года», — приводит ТАСС фрагмент постановления. Ранее стало известно, что в Азербайджане с 31 мая снимают ряд карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе.