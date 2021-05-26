В Азербайджане до 1 августа продлили карантинный режим по коронавирусу

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Действие особого карантинного режима, введённого из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Азербайджане, продлено до 1 августа 2021 года. Об этом заявили в кабмине республики.
В Азербайджане до 1 августа продлили карантинный режим по коронавирусу
  • РИА Новости

«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и её возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 августа 2021 года», — приводит ТАСС фрагмент постановления.

Ранее стало известно, что в Азербайджане с 31 мая снимают ряд карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе.

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