В Азербайджане до 1 августа продлили карантинный режим по коронавирусу
- РИА Новости
«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и её возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 августа 2021 года», — приводит ТАСС фрагмент постановления.
Ранее стало известно, что в Азербайджане с 31 мая снимают ряд карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В частности, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе.