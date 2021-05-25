В Азербайджане отменяется ношение масок на открытом воздухе с 31 мая
«С 31 мая отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе. Также с этой даты возобновляет работу Бакинский метрополитен», — приводит ТАСС заявление помощника президента Азербайджана Шахмара Мовсумова, сообщившего решение оперштаба при кабмине страны.
Он добавил, что с 31 мая также возобновляются пассажироперевозки между регионами страны.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане со вторника, 18 мая, станет доступна вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом «Спутник V».