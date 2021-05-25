Посольство России ожидает от Минска информацию о мере пресечения Сапеге
- РИА Новости
«Я думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софьи Сапеги», — цитирует ТАСС Москалёва.
Ранее сообщалось, что сотрудник дипмиссии встретился с Сапегой. Уточняется, что она чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение не высказывала.
Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.
Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.