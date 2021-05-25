Посольство России ожидает от Минска информацию о мере пресечения Сапеге

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Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения для задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил пресс-атташе российского посольства Алексей Маскалёв.
Посольство России ожидает от Минска информацию о мере пресечения Сапеге
  • РИА Новости

«Я думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софьи Сапеги», — цитирует ТАСС Москалёва.

Ранее сообщалось, что сотрудник дипмиссии встретился с Сапегой. Уточняется, что она чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение не высказывала.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

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