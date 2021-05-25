Польский LOT отказался от полётов в воздушном пространстве Белоруссии

Польский авиаперевозчик LOT отказался от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Об этом заявил представитель LOT Кшиштоф Мочульский.

«LOT приостановил рейсы в Минск и определил альтернативные маршруты для полётов, проходящих над территорией Белоруссии», — приводит PAP его слова.

Накануне лидеры стран Евросоюза рекомендовали авиаперевозчикам из ЕС избегать полётов над Белоруссией.

Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа». Украина также прекращает авиасообщение с Белоруссией.