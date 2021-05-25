В «ЮТэйр» объяснили, почему борт летел в Калининград в обход Белоруссии

В «ЮТэйр» объяснили, почему самолёт российской авиакомпании летел накануне в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии.

«Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через нее», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиакомпании.

Там отметили, что никаких извещений, ограничивающих полёты российских авиакомпаний над Белоруссией, не было.

Накануне лидеры стран ЕС рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа». Украина также прекращает авиасообщение с Белоруссией.