Аэропорт Минска: рейс Lufthansa во Франкфурт задержан из-за угрозы теракта

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Аэропорт Минска сообщил, что посадка на рейс Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт-на-Майне была остановлена из-за электронного письма о возможном теракте.
Аэропорт Минска: рейс Lufthansa во Франкфурт задержан из-за угрозы теракта
  • AFP

«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена», — говорится в Telegram-канале минского аэропорта.

Отмечается, что «подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов».

Проводится повторный осмотр воздушного судна.

Накануне в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Сообщалось, что это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного сообщения о минировании севшего в Минске самолёта.

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