На Украине оценили отказ США от санкций против «Северного потока — 2»

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение Вашингтона приостановить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

«Снятие Соединёнными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2» — это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнёрами, которых уважают, так не поступают», — написал Климкин в Facebook.

Он подчеркнул, что кризис доверия в отношениях Украины и США — это то, что Киеву сейчас «меньше всего нужно».

Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении Nord Stream 2 AG.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

В Кремле назвали позитивным сигналом заявление Вашингтона о приостановке санкций против «Северного потока — 2».

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