Минздрав Армении внёс изменения в рекомендации по вакцинации «Спутником V»
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«Снят возрастной порог до 54 лет при вакцинации хронических больных препаратом «Спутник V», — сообщается в Facebook-аккаунте армянского Минздрава.
Таким образом, российской вакциной теперь могут привиться врачи, сотрудники центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет и лица старше 18 лет, страдающие хроническими заболеваниями.
Отмечается, что на данный момент в стране используются три вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V», AstraZeneca и СоrоnаVас.
В мае глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о проработке вопросов производства «Спутника V» в Армении.