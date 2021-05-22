Минздрав Армении внёс изменения в рекомендации по вакцинации «Спутником V»

Министерство здравоохранения Армении расширило круг лиц, которые могут привиться российской вакциной против COVID-19 «Спутник V», сообщает пресс-служба ведомства.

«Снят возрастной порог до 54 лет при вакцинации хронических больных препаратом «Спутник V», — сообщается в Facebook-аккаунте армянского Минздрава.

Таким образом, российской вакциной теперь могут привиться врачи, сотрудники центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет и лица старше 18 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

Отмечается, что на данный момент в стране используются три вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V», AstraZeneca и СоrоnаVас.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о проработке вопросов производства «Спутника V» в Армении.