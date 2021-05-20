Зеленский назвал приоритеты в дальнейшей работе на посту президента

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе ежегодной пресс-конференции назвал главные приоритеты в своей дальнейшей работе на посту главы государства.
Зеленский назвал приоритеты в дальнейшей работе на посту президента
  • Reuters

«Приоритет номер один... Мы строим страну без олигархов», — сказал Зеленский.

Он добавил, что страна должна быть «для 40 млн, а не для сотни Forbes».

«Наиглавнейший приоритет — мы строим Украину без войны... Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде — на суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха», который позволит исключить их влияние на экономику и политическую жизнь Украины.

Он также заявлял о своём намерении вести борьбу с представителями крупного бизнеса, создающими монополии, контролирующими СМИ и влияющими на чиновников.

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