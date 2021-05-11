Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
- РИА Новости
«Президент отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель», — сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.
«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», — отметил президент республики.
Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По последним данным, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.