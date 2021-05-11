Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования от имени белорусского народа и от себя лично в связи с гибелью людей в казанской школе, где утром 11 мая произошла стрельба.

«Президент отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель», — сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», — отметил президент республики.

Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По последним данным, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.