Алиев заявил о позитивной динамике в отношениях Москвы и Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой российского МИД России Сергеем Лавровым заявил о позитивной динамике в отношениях двух стран.

«По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях», — приводит РИА Новости его слова.

В МИД России ранее сообщали, что Лавров также проведёт переговоры с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

5—6 мая глава российского МИД посетил Армению, где провёл переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, а также с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.