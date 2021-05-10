Алиев заявил о позитивной динамике в отношениях Москвы и Баку
- © МИД России
«По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях», — приводит РИА Новости его слова.
В МИД России ранее сообщали, что Лавров также проведёт переговоры с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
5—6 мая глава российского МИД посетил Армению, где провёл переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, а также с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.