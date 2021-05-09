Портрет деда Зеленского пронесли на акции «Бессмертный полк» в Донецке

В Донецке прошла акция «Бессмертный полк», во время которой пронесли в том числе портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, его держала Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той в стране, в которой он (Зеленский. — RT) руководит, проходит шабаш дивизии СС «Галичина», — сказала Монтян.

28 апреля в центре Киева впервые прошёл «Марш вышиванок» по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

Офис президента Украины осудил проведение марша неонацистов. После этого украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Сам Владимир Зеленский назвал нацизм абсолютным злом и призвал осуждать любые попытки оправдать его.

В 2019 году портал «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные базы «Память народа» сообщил, что дед президента Украины Семён Иванович Зеленский в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, он был командиром миномётного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.