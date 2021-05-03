Генпрокуратура Таджикистана оценила действия киргизских военных

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Генпрокуратура Таджикистана заявила, что действия киргизских военных на таджикско-киргизской границе согласно международным нормам расцениваются как акт агрессии.
Генпрокуратура Таджикистана оценила действия киргизских военных
  • © Эламан Карымшаков
  • РИА Новости

«Применение вооружённой силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства (или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН или же другими международными договорами) расценивается как акт агрессии. Засылка государством вооружённых банд или групп, которые осуществляют акты применения вооружённой силы против другого государства, носящие серьёзный характер, также считается актом агрессии», — приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры Таджикистана.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Киргизский лидер Садыр Жапаров в своём обращении к народу накануне заявил, что территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой.

3 мая стало известно, что Таджикистан и Киргизия завершили отвод войск от границы.

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