Таджикистан и Киргизия завершили отвод войск от границы

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Таджикистан и Киргизия полностью завершили процедуру отвода своих вооружённых сил от границы.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в глубь своих территорий», — цитирует ТАСС пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По данным погранведомства, совместная комиссия продолжает работу по осмотру территории.

Обстановка на границе в настоящий момент стабильная.

Ранее сообщалось, что почти 280 т гуманитарной помощи было доставлено в пострадавшую во время вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном Баткенскую область Киргизии.

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