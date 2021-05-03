Таджикистан и Киргизия завершили отвод войск от границы
«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в глубь своих территорий», — цитирует ТАСС пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
По данным погранведомства, совместная комиссия продолжает работу по осмотру территории.
Обстановка на границе в настоящий момент стабильная.
Ранее сообщалось, что почти 280 т гуманитарной помощи было доставлено в пострадавшую во время вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном Баткенскую область Киргизии.