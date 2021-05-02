В Баткенскую область Кыргызстана доставлена гуманитарная помощь

Почти 280 т гуманитарной помощи доставлено в пострадавшую во время вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном Баткенскую область Кыргызстана.

«По данным МЧС, на сегодняшний день на склад поступило 279,881 т гуманитарной помощи. Это продукты питания, личной гигиены, одежда, постельные принадлежности. 256,881 т гуманитарного груза уже доставлено до пострадавших граждан. Остальные 30 т хранятся на складе и при необходимости будут также доставлены и распределены среди граждан Баткенской области», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы киргизского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов, находящийся в Баткенской области, посетил склад МЧС, где ведётся сбор гуманитарной помощи.

Ранее киргизский лидер Садыр Жапаров в своём обращении к народу заявил, что территориальная целостность Кыргызстана во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой.