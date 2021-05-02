Глава Киргизии заявил об угрозе целостности страны из-за конфликта на границе

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Киргизский лидер Садыр Жапаров в своём обращении к народу заявил, что территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой.
Глава Киргизии заявил об угрозе целостности страны из-за конфликта на границе
  • © МВД Кыргызской Республики

«Территориальная целостность и безопасность нашего священного отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено. Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что власти Киргизии не позволят вооружённым силам своей страны «вторгнуться в сёла соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома». 

«В целях предотвращения дальнейших конфликтов я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных сёлах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что более 60 тыс. граждан Киргизии покинули зону вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном.

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