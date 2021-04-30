Генсек ООН готов помочь урегулированию между Киргизией и Таджикистаном
- Reuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Таджикистана, об этом заявила спецпредставитель генсека, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман в телефонном разговоре с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
«Герман сообщила о готовности генерального секретаря оказать содействие мирному разрешению возникшей ситуации», — отметили в МИД.
28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.
Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.