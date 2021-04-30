Лидеры таджикской и киргизской диаспор призвали сохранить межнациональный мир в Москве
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Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента национальной политики и межрегиональных связей.
«Нельзя допустить переноса напряжённой ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов», — отмечается в сообщении.
Граждан Киргизии и Таджикистана призвали проявлять спокойствие и не поддаваться на провокации.
«Москва традиционно была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания, участие в котором является нашей общей задачей», — отметили лидеры диаспор.
28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.
Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.