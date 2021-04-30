Лидеры таджикской и киргизской диаспор призвали сохранить межнациональный мир в Москве

Лидеры и представители киргизских и таджикских диаспор и национальных общин призвали сохранить межнациональный мир в Москве.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

«Нельзя допустить переноса напряжённой ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов», — отмечается в сообщении.

Граждан Киргизии и Таджикистана призвали проявлять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«Москва традиционно была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания, участие в котором является нашей общей задачей», — отметили лидеры диаспор.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.