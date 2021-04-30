В Киргизии назвали число эвакуированных из-за конфликта на границе

Более 20 тыс. граждан Киргизии были эвакуированы из приграничной с Таджикистаном зоны после конфликта, сообщил заместитель главы Баткенской области Маруфхан Тулаев.

«К настоящему моменту 13 500 человек были эвакуированы из приграничных сёл Лейлекского района, ещё 7093 человека переселены в город Баткен из Баткенского района», — цитирует его Интерфакс.

Эвакуированным оказывается необходимая помощь.

Ранее киргизский президент Садыр Жапаров констатировал, что обстановка на границе с Таджикистаном стабилизировалась.

29 апреля в Пограничной службе Киргизии сообщили о перестрелке войсковых подразделений на границе с Таджикистаном. По последним данным, погибли 13 граждан Киргизии, 134 человека пострадали.

Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.