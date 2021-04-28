Обвиняемый в заговоре против Лукашенко признал контакты с ЦРУ и ФБР

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Имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович, являющийся одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в республике и подготовке покушения на белорусского президента Александра Лукашенко, в ходе допроса признал, что контактировал с ФБР и ЦРУ.
Обвиняемый в заговоре против Лукашенко признал контакты с ЦРУ и ФБР
  • AFP

«Контакт, который у меня был, — с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке», — цитирует его в фильме «Убить президента» на белорусском телеканале ОНТ ТАСС.

По словам Зенковича, представители американских спецслужб пришли к нему в офис и предложили работать на правительство США.

«Представились, по-моему, отделом по защите конституционного строя или что-то такое. Спросили, являюсь ли агентом КГБ. Я сказал, что не являюсь. После чего они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство», — рассказал обвиняемый.

Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали свою вину.

17 апреля белорусский президент заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

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