Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Фигуранты дела о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко признали свою вину.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в фильме «Убить президента», показанном на белорусском телеканале ОНТ.

«Решаются три задачи. Первая — нейтрализация непосредственно руководства страны: арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача — это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача — занятие символических объектов города», — отметил адвокат Юрий Зенкович, обвиняемый в покушении на Лукашенко.

В фильме Зенкевич прямым текстом говорит, что был техническим организатором подготовки к преступлению.

«Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор», — заявил он.

Отмечается, что лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев также признал свою вину в том, что «дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры».

17 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

Они начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.