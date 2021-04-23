Офис Зеленского оценил предложение Путина провести встречу в Москве

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина провести встречу глав двух государств в Москве.
Офис Зеленского оценил предложение Путина провести встречу в Москве
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Реакция главы государства (Зеленского. — RT) обязательно будет», — цитирует «Укринформ» Мендель.

22 апреля Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал предложение Зеленского провести встречу в Донбассе. Российский лидер заявил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время.

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