Офис Зеленского оценил предложение Путина провести встречу в Москве

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина провести встречу глав двух государств в Москве.

«Реакция главы государства (Зеленского. — RT) обязательно будет», — цитирует «Укринформ» Мендель.

22 апреля Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал предложение Зеленского провести встречу в Донбассе. Российский лидер заявил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время.