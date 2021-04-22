В Госдуме прокомментировали заявление Путина о готовности принять Зеленского в Москве

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента России Владимира Путина о готовности принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве.
В Госдуме прокомментировали заявление Путина о готовности принять Зеленского в Москве
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Водолацкий подчеркнул, что президент России последователен в своих действиях. 

«Россия всегда предлагала всем дружбу и мир. Сегодня для России важно сохранение мира не только вокруг наших границ, но и в принципе в каждом государстве. Для нас Украина — особое государство. Украина и Россия — это один культурный код, это наши родственные связи... Конечно, мы переживаем за то, что происходит на территории Украины», — пояснил депутат.

По словам парламентария, если Зеленский — «здравомыслящий человек, если он уважает свой народ и своё государство», то он должен отреагировать на обращение. 

Ранее Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве.

Президент России отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.

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