В Госдуме прокомментировали заявление Путина о готовности принять Зеленского в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента России Владимира Путина о готовности принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве.

Водолацкий подчеркнул, что президент России последователен в своих действиях.

«Россия всегда предлагала всем дружбу и мир. Сегодня для России важно сохранение мира не только вокруг наших границ, но и в принципе в каждом государстве. Для нас Украина — особое государство. Украина и Россия — это один культурный код, это наши родственные связи... Конечно, мы переживаем за то, что происходит на территории Украины», — пояснил депутат.

По словам парламентария, если Зеленский — «здравомыслящий человек, если он уважает свой народ и своё государство», то он должен отреагировать на обращение.

Ранее Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве.

Президент России отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.