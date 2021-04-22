Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.

«Что касается предложения украинского руководства, президента Зеленского, в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения», — сказал он.

Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.

«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заявил российский лидер.

Ранее в Кремле заявили, что для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить