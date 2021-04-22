Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.

«Что касается предложения украинского руководства, президента Зеленского, в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения», — сказал он.

Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.

«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заявил российский лидер.

Ранее в Кремле заявили, что для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки.