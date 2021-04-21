Путину доложили о предложении Зеленского по встрече в Донбассе

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Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.
Путину доложили о предложении Зеленского по встрече в Донбассе
  • © Global Look Press / РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Он рассказал, что текст выступления Зеленского был «оперативно доложен» российскому лидеру.

«Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться», — цитирует его сайт kp.ru.

При этом Песков отметил, что в последние дни от украинских властей не было официальных запросов на общение.

В Кремле добавили, что для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. 

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