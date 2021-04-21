Путину доложили о предложении Зеленского по встрече в Донбассе
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
Он рассказал, что текст выступления Зеленского был «оперативно доложен» российскому лидеру.
«Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться», — цитирует его сайт kp.ru.
При этом Песков отметил, что в последние дни от украинских властей не было официальных запросов на общение.
В Кремле добавили, что для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки.
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе.