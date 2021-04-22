В Киеве заявили, что не будут вести переговоры с ЛНР и ДНР

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Украина не будет вести переговоры с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками. Об этом заявил советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
В Киеве заявили, что не будут вести переговоры с ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «фантастика на втором этаже», — цитирует РИА Новости заявление Арестовича.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.

Путин, в свою очередь, заявил о готовности принять Зеленского в Москве.

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