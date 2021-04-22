В Киеве заявили, что не будут вести переговоры с ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «фантастика на втором этаже», — цитирует РИА Новости заявление Арестовича.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.
Путин, в свою очередь, заявил о готовности принять Зеленского в Москве.