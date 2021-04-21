Генсек ООН и Зеленский провели телефонный разговор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня на востоке страны.

Об этом заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек со своей стороны вновь заявил о своей обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и о необходимости избегать любой эскалации», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России призвали Киев и НАТО отказаться от дестабилизирующих действий в Донбассе.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что НАТО науськивает Украину в вопросе Донбасса, а Евросоюз наблюдает за ситуацией и не требует от Киева отчитаться о проделанной работе и вернуться к переговорам.

В украинском МИД, в свою очередь, подчеркнули, что не планируют наступления и военной эскалации или провокаций, чтобы решить конфликт в Донбассе.