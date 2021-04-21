В МИД России призвали Киев отказаться от дестабилизации в Донбассе
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Он отметил, что со стороны Киева и стран НАТО продолжается «русофобская пропагандистская кампания» и не прекращаются «военные приготовления».
«Что в конечном счёте ведёт лишь к нагнетанию напряжённости в Донбассе. На этом фоне призываем их воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на востоке Украины», — подчеркнул представитель МИД России.
Он напомнил, что Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.
Ильичёв добавил, что вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня не стоит.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО науськивает Украину в вопросе Донбасса, а Евросоюз наблюдает за ситуацией и не требует от Киева отчитаться о проделанной работе и вернуться к переговорам.
В украинском МИД, в свою очередь, подчеркнули, что не планируют наступления и военной эскалации или провокаций, чтобы решить конфликт в Донбассе.