Грызлов: страны НАТО поощряют Украину на военное разрешение вопроса Донбасса

Представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

«Те политики, прежде всего представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта», — цитирует РИА Новости Грызлова.

По его словам, на фоне отказа украинской стороны от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия политическая и военная поддержка Киева со стороны западных стран выглядит странно.

Он подчеркнул, что недопустимость такого сценария отмечена в Минских соглашениях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линде выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе.