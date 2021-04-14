Лавров обсудил с председателем ОБСЕ эскалацию конфликта в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линде выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба российского МИД.

«С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска», — говорится в сообщении.

Как отмечается, была подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского комплекса мер.

Ранее МИД России призвал Киев и страны НАТО остановить нагнетание напряжённости в регионе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.