Лавров обсудил с председателем ОБСЕ эскалацию конфликта в Донбассе
- РИА Новости
«С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска», — говорится в сообщении.
Как отмечается, была подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского комплекса мер.
Ранее МИД России призвал Киев и страны НАТО остановить нагнетание напряжённости в регионе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.