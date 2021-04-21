Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Украину

Объявленный Украиной персоной нон грата российский дипломат Евгений Черников покинул страну, сообщило посольство России в Киеве.

«Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны», — сообщили ТАСС в посольстве.

17 апреля ФСБ России проинформировала о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее МИД России предписал Сосонюку покинуть страну.

Министерство иностранных дел Украины в ответ предписало старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.