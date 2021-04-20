В МИД прокомментировали высылку с Украины российского дипломата

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В МИД России прокомментировали объявление Украиной советника российского посольства персоной нон грата из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом.
В МИД прокомментировали высылку с Украины российского дипломата
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что МИД России «выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны».

В ведомстве подчеркнули, что «обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными».

«Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций. Обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении персоной нон грата советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что «подобный подход абсолютно неприемлем».

В МИД пояснили, что «украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий».

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата с Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве», — добавили в ведомстве.

17 апреля ФСБ России сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее МИД России предписал ему покинуть страну.

Министерство иностранных дел Украины в ответ предписало старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.

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