В МИД прокомментировали высылку с Украины российского дипломата

В МИД России прокомментировали объявление Украиной советника российского посольства персоной нон грата из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что МИД России «выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны».

В ведомстве подчеркнули, что «обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными».

«Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций. Обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении персоной нон грата советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что «подобный подход абсолютно неприемлем».

В МИД пояснили, что «украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий».

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата с Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве», — добавили в ведомстве.

17 апреля ФСБ России сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее МИД России предписал ему покинуть страну.

Министерство иностранных дел Украины в ответ предписало старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.