Посольство России получило от МИД Украины ноту о высылке дипломата

В посольстве России на Украине сообщили, что получили ноту от украинского Министерства иностранных дел о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. «Мы получили ноту МИД Украины», — заявили в дипмиссии, подтвердив, что высылаемым дипломатом является Евгений Черников. 17 апреля ФСБ России сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином. Позднее МИД России предписал ему покинуть страну. Министерство иностранных дел Украины в ответ предписало старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.