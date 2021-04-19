Посольство России получило от МИД Украины ноту о высылке дипломата
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Мы получили ноту МИД Украины», — заявили в дипмиссии, подтвердив, что высылаемым дипломатом является Евгений Черников.
17 апреля ФСБ России сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.
Позднее МИД России предписал ему покинуть страну.
Министерство иностранных дел Украины в ответ предписало старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.