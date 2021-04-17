На Украине стартовала вакцинация от коронавируса сотрудников МВД

На Украине 17 апреля стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудников МВД. Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Сегодня мы начали вакцинацию сотрудников системы органов МВД от COVID-19», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Сначала будут провакцинированы правоохранители в аэропортах Борисполь и Жуляны, в зоне операции объединённых сил Украины, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции, а затем и остальные сотрудники и члены их семей.

Планируется привить около 800 тыс. человек.

Вакцинация будет проводиться китайским препаратом CoronaVac производства фармкомпании Sinovac Biotech и американо-германской вакциной Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось, что на Украине первую из двух прививок против коронавируса получили 1216 человек, ещё пять завершили вакцинацию.

16 апреля на Украину доставили первую партию вакцины Pfizer в объёме 117 тыс. доз в рамках глобальной инициативы COVAX.